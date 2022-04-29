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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 06:30

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин анонсировал свою частную поездку в Израиль

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на своей Telegram-странице сообщил о предстоящей очередной частной поездке в Израиль.

"Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле – еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану", – написал он.

Несколько недель назад, после того, как Кудрин был замечен в Израиле, в соцсетях распространялись слухи о том, что он мог "сбежать" из России и оформить израильское гражданство. Эти слухи были Кудриным опровергнуты.


Алексею Кудрину 61 год. Согласно официальной биографии, у него русско-латышские корни.

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