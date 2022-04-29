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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 08:30

Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 219 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 219 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 29 апреля, 65-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 219 несовершеннолетних, 398 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще двух погибших ранее детях: в первую неделю марта на автодороге возле села Красное Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети двух и 14 лет.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1556 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

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