Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 219 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 29 апреля, 65-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 219 несовершеннолетних, 398 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще двух погибших ранее детях: в первую неделю марта на автодороге возле села Красное Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети двух и 14 лет.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1556 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.