Мэрия: в Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

Мэр Донецка (ДНР) Алексей Кулемзин утром 29 апреля в своем телеграм-канале сообщил : "В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9. Обесточены 4 трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте работают спецслужбы".

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