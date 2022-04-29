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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 08:21

Мэрия: в Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

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Мэрия: в Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

Мэр Донецка (ДНР) Алексей Кулемзин утром 29 апреля в своем телеграм-канале сообщил: "В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9. Обесточены 4 трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте работают спецслужбы".

Ранее в течение нескольких часов поступали сообщения об обстрелах Донецка украинскими военными.


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