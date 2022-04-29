Около берегов Японии найдено затонувшим туристическое судно "KAZU 1"
23 апреля на пути из порта Уторо на северном острове Хоккайдо (Япония) к Сяри, где расположены живописные водопады, пропало туристическое судно "KAZU 1", на борту которого находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа. 29 апреля было объявлено об обнаружении судна на дне, передает телеканал NHK.
Затонувшее судно обнаружили с помощью подводных камер на глубине около 100 метров.
На сегодняшний день найдены тела 14 погибших.
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// NEWSru.co.il // В мире // 24 апреля 2022
У берегов Японии пропало туристическое судно, некоторые пассажиры найдены в бессознательном состоянии
У берегов Японии пропало туристическое судно, некоторые пассажиры найдены в бессознательном состоянии