Около берегов Японии найдено затонувшим туристическое судно "KAZU 1"

23 апреля на пути из порта Уторо на северном острове Хоккайдо (Япония) к Сяри, где расположены живописные водопады, пропало туристическое судно "KAZU 1", на борту которого находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа. 29 апреля было объявлено об обнаружении судна на дне, передает телеканал NHK.

Затонувшее судно обнаружили с помощью подводных камер на глубине около 100 метров.

На сегодняшний день найдены тела 14 погибших.