Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 13:27

Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

Известно, что Зеленский беседовал с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.

Прибудут ли Зеленский и Путин в Индонезию, пока неизвестно.

Зеленский и Путин не встречались и не беседовали после 24 февраля 2022 года, когда армия РФ начала войну против Украины.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:59 Песков: власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование Дня победы
13:27 Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии
12:09 В результате обстрела Киева погибла корреспондент радио "Свобода" Вера Гирич
11:48 Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести
11:05 Минобороны РФ заявило о "высокоточном" ударе по военному заводу в Киеве, не упомянув о причинении ущерба жилым кварталам
10:19 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 65-й день войны
10:01 Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра РФ Улюкаева
08:30 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 219 детей
08:21 Мэрия: в Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
07:48 Около берегов Японии найдено затонувшим туристическое судно "KAZU 1"
Загрузка...