Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

Известно, что Зеленский беседовал с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.

Прибудут ли Зеленский и Путин в Индонезию, пока неизвестно.

Зеленский и Путин не встречались и не беседовали после 24 февраля 2022 года, когда армия РФ начала войну против Украины.