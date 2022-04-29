В результате обстрела Киева погибла корреспондент радио "Свобода" Вера Гирич

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский 29 апреля сообщил: "В результате вчерашнего ракетного обстрела центра Киева погибла корреспондент радио "Свобода" Вера Гирич. Вера работала в нашем посольстве в начале 2000-х годов. Соболезнования семье и родственникам Веры".

Журналист радио "Свобода" Александр Демченко пишет, что тело его погибшей коллеги нашли только утром.

Вечером 28 апреля столица Украины подверглась ракетному обстрелу. Два попадания были зафиксированы в Шевченковском районе.

Одна ракета попала в нижние этажи жилого дома, пострадали четыре человека. Вечером и ночью сообщалось, что погибших нет.