Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"В мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", - заявили в горсовете.