Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 19:54

Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"В мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", - заявили в горсовете.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:54 Российские военные вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ
18:41 Власти Одессы введут в городе продолжительный "комендантский час"
17:55 В Украине российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь
17:22 Теракт в одной из суннитских мечетей Кабула; десятки погибших и раненых
15:36 В результате обстрела в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике
13:59 Песков: власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование Дня победы
13:27 Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии
12:09 В результате обстрела Киева погибла корреспондент радио "Свобода" Вера Гирич
11:48 Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести
11:05 Минобороны РФ заявило о "высокоточном" ударе по военному заводу в Киеве, не упомянув о причинении ущерба жилым кварталам
Загрузка...