Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести

По состоянию на 29 апреля в Киевской области найдены тела 1187 мирных граждан, которых убили российские военные, заявил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире украинского телемарафона.

По его словам, работа по поиску погибших продолжается каждый день и "только вчера было найдено 26 тел погибших", отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

"200 человек остаются пропавшими без вести и относительно них пока нет никакой информации", – отметил Небитов.