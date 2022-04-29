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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 11:48

Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести

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Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести

По состоянию на 29 апреля в Киевской области найдены тела 1187 мирных граждан, которых убили российские военные, заявил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире украинского телемарафона.

По его словам, работа по поиску погибших продолжается каждый день и "только вчера было найдено 26 тел погибших", отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

"200 человек остаются пропавшими без вести и относительно них пока нет никакой информации", – отметил Небитов.


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