Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести
По состоянию на 29 апреля в Киевской области найдены тела 1187 мирных граждан, которых убили российские военные, заявил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире украинского телемарафона.
По его словам, работа по поиску погибших продолжается каждый день и "только вчера было найдено 26 тел погибших", отмечает агентство "Интерфакс-Украина".
"200 человек остаются пропавшими без вести и относительно них пока нет никакой информации", – отметил Небитов.
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