Минобороны РФ заявило о "высокоточном" ударе по военному заводу в Киеве, не упомянув о причинении ущерба жилым кварталам

Министерство обороны РФ утром 29 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 65-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение десяти военным объектам Украины. Среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское. Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Кроме того, нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ. Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе Нововодянное. Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что на сегодняшний день у Украины самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

Отметим, что отчет начинается с упоминания о ракетном обстреле Киева. При этом минобороны РФ не комментирует задокументированное падение ракет в жилых кварталах столицы Украины 28.04.2022.