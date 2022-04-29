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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 18:41

Власти Одессы введут в городе продолжительный "комендантский час"

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что комендантский час в Одессе продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Продолжительность комендантского часа объясняется тем, что власти стремятся предотвратить провокации со стороны российских военных.


"Продолжительность комендантского часа обычно обусловлена той ситуацией, которая наблюдается в конкретном регионе, и, говоря об Одессе, мы не можем не вспомнить печально известную дату 2 мая 2014 года, когда действия российских "кукловодов" и их прихвостней привели к многочисленным человеческим жертвам. Мы за 8 лет отчетливо увидели "кто есть кто" в этой трагедии, в частности, что именно Российская Федерация спровоцировала действиями своих спецслужб эти события, что именно РФ все это время спекулировала на этой теме, каждый год устраивая провокации именно в Одессе", - сказал Енин.

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