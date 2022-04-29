Власти Одессы введут в городе продолжительный "комендантский час"

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что комендантский час в Одессе продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Продолжительность комендантского часа объясняется тем, что власти стремятся предотвратить провокации со стороны российских военных.

"Продолжительность комендантского часа обычно обусловлена той ситуацией, которая наблюдается в конкретном регионе, и, говоря об Одессе, мы не можем не вспомнить печально известную дату 2 мая 2014 года, когда действия российских "кукловодов" и их прихвостней привели к многочисленным человеческим жертвам. Мы за 8 лет отчетливо увидели "кто есть кто" в этой трагедии, в частности, что именно Российская Федерация спровоцировала действиями своих спецслужб эти события, что именно РФ все это время спекулировала на этой теме, каждый год устраивая провокации именно в Одессе", - сказал Енин.