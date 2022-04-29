Пентагон: Россия выбилась из графика в Донбассе

Российская военная кампания в Донбассе, цель которой установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от ранее намеченных планов как минимум на несколько дней, пишет ВВС.

Основными причинами этого в США считают эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. В частности, российские войска боятся оторваться от своих линий снабжения.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", - говорят в Пентагоне.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российские тактические батальонные группы, еще несколько ожидают у границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.