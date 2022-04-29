Зеленский: велик риск того, что переговоры с Москвой прекратятся

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность говорить с представителями России по гуманитарным, тактическим и стратегическим вопросам, хотя и признал, что этот диалог затруднен тем, что россияне "оставляют после себя".

Об этом он сказал в пятницу, 29 апреля, в интервью польским журналистам. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, отметил Зеленский, "риск, что переговоры прекратятся, велик. Из-за того, что они оставляют после себя. Такое впечатление, что у них методичка по убийствам".

Президент Украины отметил: "После Бучи, Мариуполя, люди хотят их убить. Когда такое отношение, трудно о чем-то говорить".