Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра РФ Улюкаева

Московский районный суд в Твери удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Из приговора следовало, что Улюкаев потребовал взятку у Сечина в октябре 2016 года во время саммита в индийском штате Гоа, в ходе последующего телефонного разговора с главой "Роснефти" он "подтвердил ранее высказанное намерение в получении взятки", а позднее, получив взятку, поместил деньги в багажник, где они были обнаружены. В решении суда отмечалось, что экс-министр действовал "умышленно", руководствуясь "корыстными побуждениями" и используя авторитет своей должности. По словам судьи, Улюкаев потребовал деньги за "заранее совершенные действия в пользу Сечина". "В случае невыполнения просьбы" он якобы пригрозил Сечину, что "даст отрицательный комментарий по поводу одобрения приватизации".

Алексей Улюкаев своей вины не признавал. Он называл дело против него провокацией. Тем не менее в декабре 2018 года Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа.

Дело Улюкаева было первым в современной истории России уголовным делом в отношении федерального министра.