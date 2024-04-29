В результате ракетного удара по Одессе погибли четыре человека, ранены почти 30

Вечером 29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли не менее четырех человек, ранены почти 30. Среди пострадавших есть дети.

Венный обозреватель Игаль Левин в своем Телеграм-канале написал, что удар был нанесен кассетным "Искандером". Целью атаки был Дворец студентов Одесской юридической академии, здание, являющиеся одной из визитных карточек города.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что среди пострадавших двое детей 5 и 16 лет, и она беременная женщина. Четверо раненых в критическом состоянии. И за их жизнь сейчас борются врачи.