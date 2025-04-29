Дмитрий Медведев: "Участь Украины предрешена"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в 2008-2012 годах занимавший пост российского президента, использовал свою лекцию на образовательном марафоне "Знание. Первые" для новых нападок на Украину.

"Участь Украины предрешена. Непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире – без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала", – сказал Медведев, заявив также о недопустимости вступления "остатков Украины" в NATO.

Чиновник заявил о том, что "киевский режим" должен быть низложен. "Если Украина сохранит свою государственность, то Россия будет заинтересована в том, чтобы эта страна не представляла угрозы для ее безопасности", – добавил он.

Бывший российский президент сказал, что государства, присоединившиеся к NATO, автоматически становятся целью для российских вооруженных сил. Он напомнил, что российская доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия при угрозе суверенитету и территориальной целостности России.