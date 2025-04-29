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Мир

В Испании и Португалии практически полностью восстановлено электроснабжение

Испания
Португалия
время публикации: 29 апреля 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 12:22
В Испании и Португалии практически полностью восстановлено электроснабжение
AP Photo/Manu Fernandez

Власти Испании и Португалии сообщили о практически полном восстановлении электроснабжения после многочасового блэкаута, практически парализовавшего жизнь на Пиренейском полуострове.

Блэкаут в Европе. Фоторепортаж из Испании и Португалии

Тем не менее, чрезвычайное положение в этих странах пока не отменено. Причина, по которой без электричества остались десятки миллионов человек, еще не установлена. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру возложил ответственность за отключение на Испанию.

Учебные заведения в Испании 29 апреля остались закрытыми, а в Португалии возобновили работу. Движение поездов и метро возобновляется, но в ограниченном объеме.

Отключение электричества привело к транспортному коллапсу. Перестали работать светофоры, было прервано железнодорожное сообщение. Было отменено множество авиарейсов. Спасателям пришлось вызволять людей из застрявших в туннелях поездов метро и из обесточенных лифтов.

Мир
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Испания и Португалия остались без электричества