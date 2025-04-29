Около южного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
время публикации: 29 апреля 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 17:57
Во вторник, 29 апреля, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает геологическая служба США (USGS).
Эпицентр находился в 286 км юго-западней города Блафф. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о причиненном ущербе и возможных жертвах уточняется.
Наиболее разрушительным за последнее время было землетрясение в Новой Зеландии в феврале 2011 года. Тогда в Крайстчерче было разрушено множество домов, погибли 185 человек, в их числе трое израильтян. При этом магнитуда составляла 6,3, но эпицентр находился всего в 10 км к юго-востоку от Крайстчерча, а очаг залегал на глубине 5 км.