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Мир

Около южного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясения
Новая Зеландия
время публикации: 29 апреля 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 17:57
Около южного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
AP Photo/Marco Ugarte

Во вторник, 29 апреля, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает геологическая служба США (USGS).

Эпицентр находился в 286 км юго-западней города Блафф. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о причиненном ущербе и возможных жертвах уточняется.

Наиболее разрушительным за последнее время было землетрясение в Новой Зеландии в феврале 2011 года. Тогда в Крайстчерче было разрушено множество домов, погибли 185 человек, в их числе трое израильтян. При этом магнитуда составляла 6,3, но эпицентр находился всего в 10 км к юго-востоку от Крайстчерча, а очаг залегал на глубине 5 км.

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