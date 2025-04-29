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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 37 из 100 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбит 91 украинский БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 апреля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 09:19
Генштаб ВСУ: сбиты 37 из 100 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбит 91 украинский БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 100 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 37 беспилотников, запущенных российскими военными. 47 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Украинская сторона сообщает, что в Днепропетровской области, в Самаровском районе беспилотник попал в жилой дом, погибла 13-летняя девочка.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 28 апреля до утра 29 апреля на территории Российской Федерации был перехвачен 91 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Белгородской, Калужской, Брянской областей, Московского региона, над Крымом и Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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