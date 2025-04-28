Путин объявил о перемирии на время празднования 80-летия Победы. МИД Украины: "Зачем ждать?"

В понедельник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни, когда в России будут отмечать 80-летие Победы над нацистской Германией в 1945 году.

Как заявила пресс-служба Кремля, режим прекращения огня должен будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. "На этот период останавливаются все боевые действия", – сказано в заявлении.

Далее Кремль заявляет: "В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ".

Кроме того, в сообщении сказано: "Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что это была инициатива Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. "Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней – значит, это реально, а не просто ради парада", – написал он в соцсети Х. Министр отметил, что Украина готова поддержать длительное, прочное и полное прекращение огня. "И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере на 30 дней", – подчеркнул он.