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ФБР: Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, действовал в одиночку

время публикации: 29 августа 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 12:38
ФБР: Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, действовал в одиночку
AP Photo/Alex Brandon

Американские следственные органы пришли к выводу, что Томас Мэтью Крукс, совершивший 13 июля покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, действовал в одиночку. Не было найдено никаких свидетельств иностранного вмешательства.

В то же время сотрудники ФБР не смогли установить мотивы действий 20-летнего злоумышленника, которому, прежде, чем он был застрелен, удалось ранить Трампа и убить еще одного человека. Следователи говорят о мешанине идеологий.

Была проверена также компьютерная история поиска Крукса. Установлено, что в сентябре 2023 года он начал выяснять, где проходят выступления Трампа. Искал он места выступлений Джо Байдена, и места проведения национальных съездов обеих партий.

За неделю до выступления Трампа Крукс зарегистрировался в качестве слушателя. В тот же день он разыскивал в компьютере материалы о Ли Харви Освальде – убийце президента Джона Кеннеди. Нашлись в истории поиска и инструкции изготовление самодельных взрывных устройств.

Крукс был зарегистрирован как республиканский избиратель. Однако он жертвовал средства и на либеральные программы. Он также позволял себе антисемитские высказывания в интернете. При вскрытии в его крови не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков.

Мир
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