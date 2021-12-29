Путин внес в Госдуму РФ законопроект о российском гражданстве

В среду, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента, РИА Новости.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что парламентарии рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию. Он также отметил, что документ соответствует конституции РФ.

Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:

– соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению); – те, у кого в России живут близкие родственники – россияне;

– потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза (в пределах границ Российской Федерации).

Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:

– ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;

– людей, имеющих особые заслуги перед Россией;

– тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:

– граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;

– родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992-го;

– те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

– военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.

Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта – теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.