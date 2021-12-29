Мосгорсуд ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"

В среду, 29 декабря, судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

Накануне, во вторник, 28 декабря, судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал".

Напомним, 8 ноября российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках сказано, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году).

Ранее США И Евросоюз призывали российские власти отказаться от планов по ликвидации "Мемориала". На первое заседание Верховного суда по иску прокуратуры, которое состоялось в конце ноября, пришли поддержать "Мемориал" представители около 20 иностранных государств. Представителя Израиля среди них не было.