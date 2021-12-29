В Таиланде предстал перед судом израильтянин, нарушивший карантин

В Таиланде перед судом предстал 29-летний гражданин Израиля Охад Барух после того, как покинул гостиницу в Бангкоке, в которой должен был находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус.

По информации издания Thaiger, Охад Барух прилетел в Бангкок 17 декабря. Его первый PCR тест был положительным. Но несмотря на положительный тест он покинул гостиницу, в которой должен был находиться на карантине. Позднее он сказал, что он должен был навестить друга, находящегося в больницу.

Израильтянин пытался спрятаться в Паттайе, но ему не удалось снять номер в гостинице без паспорта, тогда он перебрался на остров Самуи. В это время его уже по всему Таиланду разыскивала полиция. Понимая, что скрываться дальше невозможно Охад Барух позвонил в посольство Израиля и сказал, что он хотел бы сдаться полиции. 22 декабря он был арестован.

Издание пишет, что на Самуи израильтянин трижды делал тест на коронавирус и все три раза он был отрицательным.

Израильтянина обвиняют в создании угрозы заражения людей штаммом "омикрон", в нарушении раздела 9 Положения о чрезвычайном положении в стране. За подобное правонарушение предусмотрено тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере 40 тысяч тайских бат (около 4 тысяч шекелей).

Местные СМИ сообщают, что суд принял во внимание то, что израильтянин раскаялся в своем поступке. Он будет оштрафован и депортирован из страны.