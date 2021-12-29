ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию "Мемориала"

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей приостановить исполнение судебных решений о ликвидации "Международного мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал".

В требовании ЕСПЧ отмечается, что ликвидация организаций должна быть приостановлена до вынесения решения по жалобе на закон об "иностранных агентах".

Жалоба была подана в 2013 году одиннадцатью российскими неправительственными организациями, в том числе "Международным Мемориалом" и ПЦ "Мемориал".

Напомним, 29 декабря судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

Накануне, 28 декабря, судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал".