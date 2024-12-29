Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек

Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, следовавшего рейсом 7C 2216 из Бангкока, достигло 177 человек. Об этом сообщают экстренные службы Южной Кореи.

На борту самолета, разбившегося в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо, находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно, что два человека выжили, это мужчина и женщина, входившие в экипаж. Судьба двух пассажиров не установлена.

Личность 22 человек установлена. На территории аэропорта развернут временный морг. Как сообщается, самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78.

В спасательных работах принимают участие более 1750 военнослужащих, полицейских и пожарных. Начато следствие, ведется допрос диспетчеров. Компания Boeing выразила готовность принять участие в расследовании. Ведущей версией считается столкновение лайнера с птицами.

Судя по имеющейся информации, из-за неисправности шасси самолет пытались посадить на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в конце ВПП самолет загорелся.