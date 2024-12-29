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Мир

Джон Кирби: "Корейцы совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинцам"

Война в Украине
Война в России
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:42
Джон Кирби: "Корейцы совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинцам"
AP Photo/Ahn Young-joon

Среди северокорейских военнослужащих, отправленных на фронт в Курской области, есть случаи самоубийств, рассказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Они делают это, чтобы предотвратить репрессии в отношение семей в случае попадания в плен.

Кирби, которого цитирует NBC, сообщил, что за истекшую неделю потери корейских солдат убитыми составили около 1000 человек. "Очевидно, что российское и корейское командование использует их как расходный материал, отправляя их на безнадежные массовые штурмы", – сказал он.

Он добавил: северокорейских солдат отмечает крайне высокая мотивация, они готовы продолжать атаки, даже если эти атаки обречены на провал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что КНДР потеряла убитыми и ранеными в Курской области 3000 солдат. "Их практически невозможно захватить в плен. Известны случаи, когда огонь по ним открывали свои же", – рассказал глава государства.

Мир
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