179 погибших в авиакатастрофе, в Южной Корее объявлен семидневный траур

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок объявил семидневный траур в связи с крушением в аэропорту Муан пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, направлявшегося из Бангкока.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших, потерявших близких в этой трагедии", – заявил он, обещав провести тщательное расследование и оказать всю необходимую помощь выжившим и родственникам погибших.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. При крушении погибли 179 человек, двое выжили – оба они члены экипажа. Самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78 лет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицами. Согласно опубликованным видеозаписям, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж, не выпустив шасси. Однако самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В то же время израильский эксперт Алон Перег, бывший командир экипажа авиакомпании "Эль-Аль", в интервью редактору сайта Oriental Express Михаэлю Бородкину выразил сомнения в том, что причина гибели самолета – столкновение с птицами.

"Даже самые изощренные птицы вряд ли смогли бы повредить систему, опускающую шасси. У пилота в кабине есть три рукоятки, каждая из которых открывает одно из шасси. Даже если одну заело, это не значит, что нельзя было опустить остальные. Пилоты также вряд ли могли забыть это сделать, так как в кабине включается сигнализация, предупреждающая о том, что самолет заходит на посадку без шасси", – сказал он.

"Обратите также внимание, что самолет смог сесть на фюзеляж, и с ним ничего не случилось до столкновения с каким-то строением. То есть, посадить самолет без шасси можно, такое бывало, но нужно убрать от полосы такие здания, так как самолет не может вовремя затормозить", – добавил израильский пилот.