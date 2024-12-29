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Мир

Выезжающих за границу россиян начнут ставить на учет в рамках "борьбы с экстремизмом"

Россия
Оппозиция
Владимир Путин
время публикации: 29 декабря 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 15:02
Выезжающих за границу россиян начнут ставить на учет в рамках "борьбы с экстремизмом"
AP Photo/Sergei Grits

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". Одним из ключевых направлений этой стратегии названа постановка на учет россиян, выезжающих за границу.

"В реестр, согласно документу, могут быть включены как лица, участвующие в деятельности "экстремистских организаций", так и те, кто выехал с целью обучения в учебных центрах "недружественных государств"", – отмечает газета "Московские новости".

В новую редакцию стратегии введено понятие русофобии. Она определена как "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре". Одним из основных источников экстремистских угроз объявляется Украина, а протестные акции названы "одним из основных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России".

Мир
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