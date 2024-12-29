Лидер талибов приказал замуровать окна в "женских помещениях"

Верховный лидер находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" Забинулла Муджахид отдал распоряжение замуровать окна, через которые можно увидеть кухню, внутренний дворик здания и колодец. В новых домах делать такие окна запрещено.

В распоряжении отмечается, что эти помещения обычно используются женщинами. "Наблюдение за женщинами, работающими на кухне, во внутренних двориках или набирающих воду у колодца может привести к непристойным последствиям", – цитирует богослова телеканал France 24.

После повторного прихода к власти в Афганистане летом 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, однако очень быстро отказались от этого обещания. Постепенно женщины оказались полностью вытесненными из общественного пространства.

Для девочек открыто только начальное образование, женщины предельно ограничены в трудоустройстве, им положено придерживаться строгого дресс-кода. Женщины и их голоса исчезают из трансляций телевидения и радио. Им ограничен доступ в парки.