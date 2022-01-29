Алжир вынес на голосование Африканского союза вопрос о лишении Израиля статуса наблюдателя

Власти Алжира сообщили, что по их настоянию на саммите Африканского союза, который пройдет на следующей неделе в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, будет рассмотрен вопрос о лишении Израиля статуса наблюдателя, который он получил летом 2021 года.

Согласно сообщению, Южная Африка, Египет и Нигерия поддержали инициативу Алжира. В то же время исход голосования на данный момент сложно спрогнозировать. Израиль поддерживает хорошие отношения с многими африканскими странами.

Африканский союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, и является правопреемником Организации африканского единства. Сою был основан 9 июля 2002 года. Важнейшие решения в рамках организации принимаются на Ассамблее Африканского союза.

Израиль поддерживает дипломатические отношения с 46 странами Африканского континента. В последние годы были возобновлены отношения с Чадом и Гвинеей.