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NEWSru.co.il :: В мире29 января 2022 г., 09:09

Байден заявил о переброске войск США в Восточную Европу

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил 28 января, что направит войска США в страны NATO Восточной Европы, таким образом усилив безопасность стран этого региона, сообщает УНИАН. Он уточнил, что переброска войск произойдет в "ближайшее время".

"В ближайшее время я буду перебрасывать войска США в Восточную Европу в NATO", - сказал Байден журналистам, когда его спросили о сроках переброски войск. Он добавил, что не обладает обновленными данными по ситуации в Украине.


По словам представителя Пентагона, США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Комментарий Байдена прозвучал через несколько часов после того, как высший военный генерал США и председатель Объединенного комитета глав штабов Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет "ужасным" для страны, и призвал Путина избрать дипломатический путь.

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