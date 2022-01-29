В Оттаве продолжаются антиправительственные акции дальнобойщиков, начавшиеся 23 января. Конвой из сотен машин назван организаторами акции "Колонной свободы". К акции присоединяются все больше жителей города.

26 января Джастин Трюдо назвал протестующих в Оттаве "маргинальным меньшинством". По его словам, люди, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.

29 января в Оттаву вновь прибыли сотни грузовых автомобилей. Участники акции требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Над колонной дальнобойщиков развеваются плакаты с надписью "К черту Трюдо". Кроме того, организаторы акции призывают федаральные и муниципальные власти отменить все ограничения, связанные с вакцинацией. Если правительство откажется согласиться с этим планом, оно должно уйти в отставку, говорится в меморандуме "Колонны свободы".