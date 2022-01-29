Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
9 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире29 января 2022 г., 13:21

В Оттаве продолжаются антиправительственные акции дальнобойщиков

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Оттаве продолжаются антиправительственные акции дальнобойщиков

В Оттаве продолжаются антиправительственные акции дальнобойщиков, начавшиеся 23 января. Конвой из сотен машин назван организаторами акции "Колонной свободы". К акции присоединяются все больше жителей города.

26 января Джастин Трюдо назвал протестующих в Оттаве "маргинальным меньшинством". По его словам, люди, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.

29 января в Оттаву вновь прибыли сотни грузовых автомобилей. Участники акции требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.


Над колонной дальнобойщиков развеваются плакаты с надписью "К черту Трюдо". Кроме того, организаторы акции призывают федаральные и муниципальные власти отменить все ограничения, связанные с вакцинацией. Если правительство откажется согласиться с этим планом, оно должно уйти в отставку, говорится в меморандуме "Колонны свободы".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:21 В Оттаве продолжаются антиправительственные акции дальнобойщиков
12:19 Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан"
11:19 СМИ: Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной
10:14 Первое в России уголовное дело о женском обрезании: виновную освободили от наказания
09:09 Байден заявил о переброске войск США в Восточную Европу
07:18 Алжир вынес на голосование Африканского союза вопрос о лишении Израиля статуса наблюдателя
20:55 МИД Финляндии: израильское ПО Pegasus использовалась для слежки за финскими дипломатами
20:18 В Ташкентском зоопарке женщина бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю
18:55 В парламенте Грузии впервые прошла церемония памяти жертв Холокоста
15:39 The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед
Загрузка...