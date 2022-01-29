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NEWSru.co.il :: В мире29 января 2022 г., 12:19

Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан"

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Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан"

Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан", который достигнет своего пика в субботу, 29 января. Шторм будет сопровождать ветром 113 км/ч и сильным снегопадом.

Губернаторы штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси уже объявили о введении режима ЧП, предупредив население о возможном отключении электроэнергии и призвав воздержаться от выхода из дома в течение следующих двух дней.

Американские синоптики прогнозируют, что самый сильный снегопад придется на долю Массачусетса.


Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000.

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