Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан", который достигнет своего пика в субботу, 29 января. Шторм будет сопровождать ветром 113 км/ч и сильным снегопадом.

Губернаторы штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси уже объявили о введении режима ЧП, предупредив население о возможном отключении электроэнергии и призвав воздержаться от выхода из дома в течение следующих двух дней.

Американские синоптики прогнозируют, что самый сильный снегопад придется на долю Массачусетса.

Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000.