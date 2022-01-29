Первое в России уголовное дело о женском обрезании: виновную освободили от наказания

28 января суд в Магасе (Ингушетия) вынес приговор детскому гинекологу клиники "Айболит", которая провела калечащую операцию на половых органах 9-летней девочке, сообщает ВВС.

Это первое в России дело по факту совершения женского обрезания несовершеннолетней.

Мировой судья судебного участка №15 Республики Ингушетия признал врача Изаню Нальгиеву, которая в июне 2019 года за 2 тысячи рублей сделала ребенку "ритуальное обрезание", виновной в умышленном причинении "легкого вреда здоровью" и приговорил ее к штрафу 30 тысяч рублей. От наказания ее тут же освободили в связи с истечением срока давности.

Адвокаты проекта "Правовая инициатива", который занимается проблемой калечащих операций на женских половых органах, требовали привлечь врача к ответственности по более тяжким статьям и настаивали, что отвечать за содеянное должно и руководство клиники.

"Штраф 30 тысяч рублей – это абсолютно неадекватное и несправедливое наказание за калечащую операцию на половых органах у ребенка. К сожалению, мировой судья не согласился с доводами адвоката потерпевшей о том, что имело место совершение преступления в соучастии и что необходимо квалифицировать действия врача по более тяжким статьям Уголовного кодекса", - прокомментировала решение суда старший юрист "Правовой инициативы" Татьяна Саввина.

По ее словам, судья отказался назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, несмотря на то, что у девочки было диагностировано психическое расстройство, возникшее вследствие операции.

"Вынесенный сегодня приговор только еще раз подтверждает общую картину – в России проведение калечащих операции девочкам остается безнаказанным", – заявляет Саввина.