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NEWSru.co.il :: В мире29 января 2022 г., 11:19

СМИ: Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной

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СМИ: Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной

Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов, позволяющих оказывать помощь раненым, к границе с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их мнению, эти поставки являются еще одним ключевым показателем готовности Москвы к военным действиям.


Накануне президент США Джо Байден заявил, что направит войска США в страны NATO Восточной Европы, таким образом усилив безопасность стран этого региона. Он уточнил, что переброска войск произойдет в "ближайшее время".

По словам представителя Пентагона, США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Комментарий Байдена прозвучал через несколько часов после того, как высший военный генерал США и председатель Объединенного комитета глав штабов Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет "ужасным" для страны, и призвал Путина избрать дипломатический путь.

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