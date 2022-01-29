СМИ: Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной

Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов, позволяющих оказывать помощь раненым, к границе с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их мнению, эти поставки являются еще одним ключевым показателем готовности Москвы к военным действиям.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что направит войска США в страны NATO Восточной Европы, таким образом усилив безопасность стран этого региона. Он уточнил, что переброска войск произойдет в "ближайшее время".

По словам представителя Пентагона, США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Комментарий Байдена прозвучал через несколько часов после того, как высший военный генерал США и председатель Объединенного комитета глав штабов Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет "ужасным" для страны, и призвал Путина избрать дипломатический путь.