Серджо Матарелла вторично избран президентом Италии

Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства, передает РИА Новости.

В восьмом туре приняли участие 983 из 1009 "больших выборщиков", 759 из них сделали выбор в пользу Маттареллы. Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.

Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.

Выдвижение его кандидатуры стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.