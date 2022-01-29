В субботу, 29 января, американские авиакомпании отменили более 5000 рейсов из-за сильного снегопада, вызванного штормом "Кенан". Около 1000 рейсов задержаны. 80 тысяч жителей Восточного побережья остались без электричества.

Ранее губернаторы штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси уже объявили о введении режима ЧП, предупредив население о возможном отключении электроэнергии и призвав воздержаться от выхода из дома в течение следующих двух дней.

Американские синоптики прогнозируют, что самый сильный снегопад придется на долю Массачусетса.