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Мир

На Аляске разбился истребитель F-35 американских ВВС

США
ВВС
Авиакатастрофа
время публикации: 29 января 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 05:51
На Аляске разбился истребитель F-35 американских ВВС
AP Photo/Boris Grdanoski

Истребитель пятого поколения F-35 американских ВВС, у которого возникли неполадки в полете, разбился 28 января ​​на авиабазе Эйлсон недалеко от Фэрбанкса (штат Аляска), передает Anchorage Daily News со ссылкой на ВВС США.

Катастрофа произошла, когда истребитель заходил на посадку. Пилот катапультировался, он жив, его состояние стабильное, сообщил полковник Пол Таунсенд, командир 354-й эскадрильи. Известно, что пилот был доставлен в армейский госпиталь Бассетт.

Крушение произошло во время проведения учений.

Начато расследование.

Средняя стоимость одного нового F-35 около 81 миллиона долларов.

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