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Мир

В ходе фестиваля на севере Индии погибли не менее 15 человек

Погибшие
Индия
время публикации: 29 января 2025 г., 05:19 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 05:31
В ходе фестиваля на севере Индии погибли не менее 15 человек
AP

На севере Индии, в ходе фестиваля Маха Кумбха Мела, проходившем в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш, на месте слияния рек Ганг и Ямуна, в результате давки погибли не менее 15 человек, передает AFP. Сотни людей пострадали, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В фестивале, который был приурочен к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния – участвовали десятки тысяч людей.

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге. Несмотря на трагедию, мероприятия фестиваля будут продолжаться. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.

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