x
29 января 2025
|
последняя новость: 13:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 13:02
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете называть Иудею и Самарию "Западным берегом"

Иудея и Самария
Дональд Трамп
время публикации: 29 января 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 12:23
Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете называть Иудею и Самарию "Западным берегом"
AP Photo/Heather Ainsworth

Конгрессвумэн от штата Нью-Йорк Клодия Тенни сообщила, что намерена вернуть на рассмотрение Палаты представителей законопроект, который обязует государственные инстанции США использовать термин "Иудея и Самария", а не "Западный берег".

Тенни заявила, что инициатива получила поддержку президента США Дональда Трампа. "Он сказал, что для него это приоритетный вопрос. Наша цель – гарантировать, что мы всегда будет защищать историческую родину евреев, а это Израиль, Израиль, включающий в себя Иудею и Самарию", – цитирует политика Ynet.

В Сенате законопроект продвигает представитель Аляски Том Коттон. "Исторические и юридические права Израиля на Иудею и Самарию насчитывают тысячелетия. США должны отказаться от политизированного термина "Западный берег", когда речь идет о библейском сердце Израиля", – приводит его заявление Algemeiner.

Противники инициативы заявляют, что принятие закона еще более затруднит достижение постоянного урегулирования на основе принципа двух государств. Они также отмечают, что после запрета на использование международно признанного термина 3,5 миллиона палестинцев никуда не исчезнут.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 января 2025

Трамп отменил около 80 решений Байдена и подписал десятки указов в первый день на посту президента
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 января 2025

Белый дом продлил указ, позволяющий вводить санкции против жителей поселений Иудеи и Самарии