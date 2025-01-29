x
29 января 2025
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 08:06
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 100 БПЛА. Сообщается об атаке на Смоленскую АЭС

Война в Украине
Война в России
время публикации: 29 января 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 07:48
Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 100 БПЛА. Сообщается об атаке на Смоленскую АЭС
Соцсети

В ночь на 29 января вооруженные силы Украины атаковали множество целей на территории Российской Федерации. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявляет о попытке атаковать Смоленскую АЭС, об ущербе при этом не сообщается.

В связи с атаками беспилотников вводились ограничения на полеты в Санкт-Петербурге и Казани.

В Кстово (Нижегородская область РФ) было зафиксировано попадание БПЛА по НПЗ.

Министерство обороны РФ заявляет: "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области".

Командование ВСУ эти сведения не комментирует.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 января 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1070-й день войны