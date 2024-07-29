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Глава МВД Франции Дарманен: "Диверсии на железной дороге – дело рук ультралевых"

время публикации: 29 июля 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:03
Демарден: "Диверсии на железной дороге – дело рук ультралевых"
AP Photo/Yasin Dar

Главе МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала France 2, что за диверсиями, приведшими к сбоям железнодорожного сообщения в день открытия Олимпиады в Париже стоят ультралевые активисты.

"Мы идентифицировали нескольких человек. Атаки были преднамеренными, направленными и очень точными. Это типичный способ действий ультралевых. Вопрос в том, действовали ли они самостоятельно или же ими манипулировали", – сказал политик.

Согласно сообщениям СМИ, 28 июля на железнодорожном объекте в Уасселе, недалеко от Руана, был задержан 28-летний левый активист, известный полиции. При нем были инструменты, которые можно было использовать для диверсии, а также политическая литература.

Отметим, что глава МВД был крайне осторожен в вопросе о конкретной политической принадлежности подозреваемых. Ультралевое движение "Непокоренная Франция" входит в "Новый Народный фронт", занявший первое место на недавних парламентских выборах.

Мир
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