Глава МВД Франции Дарманен: "Диверсии на железной дороге – дело рук ультралевых"

Главе МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала France 2, что за диверсиями, приведшими к сбоям железнодорожного сообщения в день открытия Олимпиады в Париже стоят ультралевые активисты.

"Мы идентифицировали нескольких человек. Атаки были преднамеренными, направленными и очень точными. Это типичный способ действий ультралевых. Вопрос в том, действовали ли они самостоятельно или же ими манипулировали", – сказал политик.

Согласно сообщениям СМИ, 28 июля на железнодорожном объекте в Уасселе, недалеко от Руана, был задержан 28-летний левый активист, известный полиции. При нем были инструменты, которые можно было использовать для диверсии, а также политическая литература.

Отметим, что глава МВД был крайне осторожен в вопросе о конкретной политической принадлежности подозреваемых. Ультралевое движение "Непокоренная Франция" входит в "Новый Народный фронт", занявший первое место на недавних парламентских выборах.