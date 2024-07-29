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Reuters: дочь Ким Чен Ына готовят в преемницы диктатора

время публикации: 29 июля 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 13:49
Reuters: дочь Ким Чен Ына готовят в преемницы диктатора
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Как сообщает агентство Reuters

со ссылкой на южнокорейскую разведку, властитель Северной Кореи Ким Чен Ын готовит в преемники свою дочь Ким Чжу Э, которой сейчас около 11 лет. Девочка впервые появилась на публике в 2022 году во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Предположения, что Ким Чжу Э предстоит сменить у власти отца, высказывались и ранее. Однако конфуцианская система ценностей, сохраняющая влияние и в коммунистической КНДР, выступает против того, чтобы женщины получали политическое влияние.

Северная Корея – единственная коммунистическая страна, где власть передается по наследству. Первым правителем КНДР был дед нынешнего главы государства Ким Ир Сен, занимавший пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи с 1948 по 1994 год, а после смерти провозглашенный "вечным президентом".

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