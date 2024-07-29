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Мир

В Венесуэле оппозиция отвергла официальные результаты президентских выборов

время публикации: 29 июля 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 12:52
В Венесуэле оппозиция отвергла официальные результаты президентских выборов
AP Photo/Fernando Vergara

Оппозиция Венесуэлы обвинила Центральный избирательный совет в фальсификации результатов президентских выборов. Согласно заявлению ЦИС, который возглавляет сторонник президента Николаса Мадуро Элвис Аморосо, Мадуро получил 51% голосов избирателей.

По данным объединенной оппозиции, за ее кандидата Эдмундо Гонсалеса было отдано 70% голосов, а не 44%, как утверждает Аморосо. Примерно такие же данные показывали и проводившиеся накануне выборов опросы общественного мнения.

Поспешили поздравить Мадуро с победой его главные партнеры на международной арене: Россия и Китай. Однако если Путин выступил с обращением лично, официальный Пекин ограничился приветствием министерства иностранных дел.

25 правления социалистов превратили Венесуэлу в одну из наиболее бедных стран мира. Только за последние десять лет страну покинуло около восьми миллионов человек.

Мир
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