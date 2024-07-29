В Венесуэле оппозиция отвергла официальные результаты президентских выборов

Оппозиция Венесуэлы обвинила Центральный избирательный совет в фальсификации результатов президентских выборов. Согласно заявлению ЦИС, который возглавляет сторонник президента Николаса Мадуро Элвис Аморосо, Мадуро получил 51% голосов избирателей.

По данным объединенной оппозиции, за ее кандидата Эдмундо Гонсалеса было отдано 70% голосов, а не 44%, как утверждает Аморосо. Примерно такие же данные показывали и проводившиеся накануне выборов опросы общественного мнения.

Поспешили поздравить Мадуро с победой его главные партнеры на международной арене: Россия и Китай. Однако если Путин выступил с обращением лично, официальный Пекин ограничился приветствием министерства иностранных дел.

25 правления социалистов превратили Венесуэлу в одну из наиболее бедных стран мира. Только за последние десять лет страну покинуло около восьми миллионов человек.