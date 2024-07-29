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Нападение с ножом на детей в Великобритании, злоумышленник задержан

время публикации: 29 июля 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 17:02
Нападение с ножом на детей в Великобритании, злоумышленник задержан
AP Photo/Alberto Pezzali

По меньшей мере восемь человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе Саутпорт, недалеко от британского Ливерпуля. Среди пострадавших – дети. Подозреваемый задержан.

Полицию вызвал владелец расположенного по соседству автосервиса Колин Перри. "Это было похоже на фильм ужасов. Среди тех, кто получил ранения, – девочки. Их матери так кричали. Такое представляешь в Америке, а не в нашем городе", – рассказал он местному телевидению.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила глубокую обеспокоенность в связи с нападением. "Все мои помыслы с пострадавшими и их близкими", – сказала она, выразив благодарность оперативно прибывшим на место полицейским и медикам.

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