Нападение с ножом на детей в Великобритании, злоумышленник задержан

По меньшей мере восемь человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе Саутпорт, недалеко от британского Ливерпуля. Среди пострадавших – дети. Подозреваемый задержан.

Полицию вызвал владелец расположенного по соседству автосервиса Колин Перри. "Это было похоже на фильм ужасов. Среди тех, кто получил ранения, – девочки. Их матери так кричали. Такое представляешь в Америке, а не в нашем городе", – рассказал он местному телевидению.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила глубокую обеспокоенность в связи с нападением. "Все мои помыслы с пострадавшими и их близкими", – сказала она, выразив благодарность оперативно прибывшим на место полицейским и медикам.