Президент Байден предлагает реформировать Верховный суд США

Президент США Джо Байден представит 29 июля план реформы Верховного суда, предусматривающий ограничение срока полномочия судей и введение для них обязательного к исполнению этического кодекса. На сегодняшний день судьи Верховного суда служат пожизненно.

Тезисы реформы, одним из пунктов которой станет поправка к конституции, ограничивающая президентский авторитет, были опубликованы Белым домом. Как предполагается, у реформы нет шансов на реализацию, тем более – за время, которое осталось Байдену до завершения президентской каденции.

Цель ее представления за 99 дней до выборов следующего президента – консолидировать сторонников вице-президента Камалы Харрис, избирательная кампания которой строится на выборе между свободой и анархией.

В нынешнем составе Верховного суда, сформировавшемся в президентскую каденцию Дональда Трампа, консерваторы занимают шесть из девяти мест. Либералы обвиняют этих судей в предвзятости, одним из примеров которой называют отмену принятого в 1973 году вердикта, гарантировавшего право женщин на аборты.