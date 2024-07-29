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Мир

Под Волгоградом произошло столкновение поезда и грузовика, десятки пострадавших

время публикации: 29 июля 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 14:13
Под Волгоградом произошло столкновение поезда и грузовика, десятки пострадавших
Соцсети

В Волгоградской области в результате экстренного торможения сошли с рельсов восемь вагоном скорого поезда "Казань-Адлер". Количество пострадавших уточняется, как сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах, их может оказаться до 100 человек.

По предварительным данным, причиной крушения стал выезд на переезд грузового автомобиля КАМАЗ, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

После столкновения движение на перегоне Гремячая-Котельниково было прекращено, на место направлены восстановительные поезда и оперативные службы. Как сообщается, в поезде находилось около 1000 пассажиров.

Мир
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