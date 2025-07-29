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Мир

Наводнения и оползни в Пекине, десятки погибших

Китай
Наводнение
время публикации: 29 июля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 09:59
Наводнения и оползни в Пекине, десятки погибших
AP Photo/Mahesh Kumar A.

По меньшей мере 30 человек погибли в Пекине в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Особенно пострадали северные районы столицы Китая – здесь выпало 543 мм осадков.

Муниципальный штаб по борьбе с наводнениями активировал самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Было принято решение об эвакуации 80000 человек.

Председатель КНР Си Циньпин заявил, что для спасения жизни и имущества граждан будут приложены все усилия. Он также потребовал активизировать поиски пропавших без вести и продолжить эвакуацию из угрожаемых районов.

Как ожидается, проливные дожди на востоке и севере Китая продлятся до 30 июля. Помимо столицы, в зоне стихийного бедствия оказались также провинции Хэбэй, Цзилин и Шаньдун.

Мир
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