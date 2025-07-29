Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 32 из 37 российских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 37 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 32 беспилотника, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в трех локациях и падения обломков еще в двух локациях.

Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в ночь на 29 июля армия РФ нанесла удары по исправительной колонии, есть множество погибших. Согласно указанному источнику, атака была осуществлена с применением авиационных бомб. По данным Федорова, 16 человек погибли, 35 получили ранения. Кроме того, были повреждены частные дома около колонии.