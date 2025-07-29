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Освобожденный из плена ХАМАСа заложник из Филиппин назвал свою дочь Исраэла

время публикации: 29 июля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 14:57
Освобожденный из плена ХАМАСа заложник из Филиппин назвал свою дочь Исраэла
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Гельенор Джимми Пачеко, иностранный работник из Филиппин, похищенный террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз и освобожденный в рамках первой сделки по освобождению заложников 24 ноября 2024 года, назвал свою новорожденную дочь в честь Государства Израиль – Исраэла.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", у 34-летнего Джимми Пачеко и его супруги Кларис недавно родилась девочка, четвертый ребенок в их семье. До 7 октября Джимми работал помощником по уходу в Израиле, он был помощником 80-летнего Амитая Бен-Цви, которого террористы убили.

Джимми был избит и похищен хамасовцами после убийства его подопечного. После освобождения из плена он вернулся на Филиппины к своей семье. Исраэла, вторая девочка из четверых детей Джимми и Кларис, родилась через полтора года после возвращения отца.

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